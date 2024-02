Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit aufgerissener Ölwanne: Hinweise auf Fahrer von grauem Peugeot 407 erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Noch nicht identifiziert werden konnte der Fahrer eines grauen Peugeot 407, der nach einem Unfall in der Wilhelmshöher Allee in Kassel am vergangenen Freitag von der Unfallstelle geflüchtet ist, trotz der bisherigen Ermittlungen der Polizei. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten nun um Hinweise durch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Fahrer geben können.

Ereignet hatte sich der Unfall am Freitag in der Zeit zwischen 1 Uhr nachts und 5 Uhr am Morgen. Nach bisherigem Kenntnisstand war der unbekannte Fahrer mit dem Peugeot stadtauswärts auf der Wilhelmshöher Allee unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Rotes Kreuz" kam der Pkw nach links von der Straße ab und überfuhr auf dem Gehweg ein Verkehrsschild. Hierbei riss vermutlich am Bordstein die Ölwanne des Peugeot auf, der anschließend von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der Ölspur folgend wendete der Fahrer am Bahnhof Wilhelmshöhe und fuhr dann auf der Wilhelmshöher Allee stadteinwärts. Bei der anschließenden Absuche fand eine Streife des Polizeireviers Süd-West den erheblich beschädigten Peugeot im Bereich Pettenkoferstraße/ Hansteinstraße. Der Fahrer des Wagens hatte bereits das Weite gesucht. Die Ölspur musste von der Feuerwehr abgestreut werden. Die bisherigen Ermittlungen zum Fahrer des Peugeot führten noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Flucht des Fahrers gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

