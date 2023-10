Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen gesucht: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwerin

Schwerin (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Schwerin zu zwei Bränden im Bereich Schwerin Mueßer Holz, die die Schweriner Polizei nach einem bislang unbekannten Täter fahnden ließ. Gegen 23:48 Uhr wurde ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ziolkowskistraße gemeldet. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei hatte sich der Rauch im gesamten Hausflur ausgebreitet. Ein Großteil der 19 Bewohner konnte das Haus selbstständig verlassen, einige Wenige wurden evakuiert. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei drei Erwachsenen und fünf Minderjährigen wurde eine leichte Rauchgasintoxikation durch vor Ort eingesetzte Rettungskräfte festgestellt. Eine weitere medizinische Behandlung war glücklicherweise nicht notwendig. Während die Maßnahmen der Einsatzkräfte noch nicht abgeschlossen waren, wurde gegen 00:29 Uhr ein weiteres Brandgeschehen mitgeteilt. Einige hundert Meter weiter entfernt sollte eine Altpapiertonne brennen. Die vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte der FFW Schloßgarten konnten die noch kokelnden Zeitungspapiere schnell löschen, so dass ein Sachschaden verhindert werden konnte. Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Hinweise über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

