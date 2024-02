Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker bestehlen Kasseler Senioren: Zeugen in Hasserodtstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Falsche Wasserwerker haben sich am gestrigen Dienstag unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, Zutritt zum Haus von zwei Senioren in der Hasserodstraße verschafft und diese anschließend bestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf die Täter. Der Mann, der bei den Senioren geklingelt hatte und sie dann ablenkte, wird als ca. 1,75 Meter groß mit rundem Gesicht, dicker Statur sowie kurzen und glatten mittelblonden Haaren beschrieben, der Deutsch ohne Akzent sprach.

Geklingelt hatte der angebliche Wasserwerk gestern gegen 10:30 Uhr am Haus der späteren Opfer. Mit dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, lockte er die Bewohner in den Keller und lenkte sie dort eine Weile ab. In der Zwischenzeit schlich sich unbemerkt offenbar ein Komplize des Mannes ins Haus und suchte dort nach Wertsachen. Der Täter hebelte mit einem Werkzeug einen kleinen, an einer Wand verschraubten Tresor mitsamt Wertsachen ab und flüchtete damit aus dem Haus. Auch der vermeintliche Wasserwerker verließ kurze Zeit später plötzlich das Haus und verschwand. Die Bewohner mussten danach feststellen, dass sie bestohlen worden waren und riefen die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls führen die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen falschen Wasserwerker oder Komplizen des Mannes geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

