Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubversuch mit Messer in Parkanlage: Kripo sucht Zeugen in Bahnhofsnähe

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zeugen eines mutmaßlichen Raubversuchs am gestrigen Dienstagabend in einer Parkanlage nahe des Bahnhofs Wilhelmshöhe suchen die Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts). Die Kasseler Polizei war gegen 18:30 Uhr von dem Opfer, einem 32-jährigen Mann aus Kassel, gerufen worden, der sich zum Bahnhof geflüchtet hatte. Wie er den Beamten des Kriminaldauerdienstes anschließend schilderte, war er in der Grünanlage an der Wilhelmshöher Allee, Ecke "Grüner Waldweg", spazieren. Plötzlich soll er von hinten in einer für ihn nicht verständlichen Sprache angesprochen worden sein. Als er sich umdrehte, standen plötzlich zwei unbekannte junge Männer vor ihm, die beide ein Messer in der Hand hielten, so der 32-Jährige. Er sei daraufhin schnell weggerannt und alarmierte die Polizei, wobei ihm die Täter nicht gefolgt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass es sich um einen versuchten Raub gehandelt hat.

Es soll sich um zwei 1,65 bis 1,70 Meter große und ca. 17 Jahre alte Jugendliche mit dunkler Hautfarbe gehandelt haben, die beide komplett dunkel gekleidet waren.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubversuch gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell