Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von Gartenlaube auf Schulgelände: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zum Brand einer Gartenlaube auf einem Schulgelände in der Quellhofstraße in Kassel sind die Feuerwehr und die Polizei am Freitagabend gegen 18:30 Uhr gerufen worden. Die im umzäunten Schulgarten stehende Holzhütte war im weiteren Verlauf gelöscht worden, wurde aber dennoch völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf mehrere Tausend Euro. Nach ersten Ermittlungen spricht vieles dafür, dass die Hütte, in der Gartengeräte und Werkzeug gelagert worden waren, angesteckt wurde. Zuvor waren die unbekannten Täter offenbar über den 1,70 Meter hohen Zaun geklettert, um in den Schulgarten zu gelangen.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Personen im Bereich der Brandstelle gesehen oder anderen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell