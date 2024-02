Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Auto-Aufbrüchen: Streife nimmt 40-Jährigen dank Zeuge fest

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor und Fasanenhof: Dank eines Zeugen gelang der Polizei am Samstagmittag nach Auto-Aufbrüchen in den Kasseler Stadtteilen Wesertor und Fasanenhof die Festnahme eines Tatverdächtigen. Der Zeuge hatte den 40-Jährigen gegen 12:20 Uhr dabei ertappt, wie dieser in der Simmershäuser Straße den geparkten VW Golf seines Vaters durchsuchte. Daraufhin war der ihm unbekannte Mann zunächst geflüchtet, konnte aber von ihm eingeholt, festgehalten und anschließend der alarmierten Streife des Polizeireviers Nord übergeben werden. Bei der Durchsuchung des aggressiven 40-Jährigen aus Kassel fanden die Beamten ein Einhandmesser, weshalb ihm der Tatvorwurf des Diebstahls mit Waffen gemacht wird. Bereits kurz zuvor war nicht weit entfernt, in der Mönchebergstraße, ein geparkter VW Caddy aufgebrochen und Wertsachen entwendet worden. Diese Tat hatte sich gegen 10:30 Uhr ereignet. Aufgrund von Zeugenangaben richtet sich der Tatverdacht in diesem Fall nun auch gegen den festgenommenen 40-Jährigen, der bei der Polizei zudem bereits hinreichend bekannt ist. Der Tatverdächtige wurde durch die Streife zur Dienststelle gebracht, wo ihm aufgrund seiner mutmaßlichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

