Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine Leichtverletzte nach Unfall (09.01.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg ereignet hat. Eine 44-jährige Volvo-Fahrerin fuhr, von der Kreisstraße 5705 / "Hirschhalde" kommend, auf dem Verbindungsweg in Richtung Sunthausen. An einer Kreuzung stieß sie mit einer von rechts kommenden 73-Jährigen in einem Mitsubishi Space Star zusammen, die sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An den Autos entstand jeweils Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell