Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Oberflacht) Brand an einem älteren Wohnhaus fordert rund 200.000 Euro Schaden - Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz

Seitingen-Oberflacht, Oberflacht (ots)

Zu einem Schwelbrand im Dachstuhl eines Hauses und zu einem folgenden Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ist es am Dienstagmorgen an einem schon älteren Wohngebäude in der Brühlstraße gekommen. Der Besitzer des Hauses entdeckte gegen 07.30 Uhr bei einem Spaziergang Rauch im Bereich des Dachstuhls des von ihm vermieteten Hauses aufsteigen und stellte anschließend einen an den Kamin angrenzenden Schwelbrand im Dachstuhl fest. Eigenständige Löschversuche zusammen mit einem 70-jährigen Hausbewohner schlugen fehl. Die verständigte und mit sieben Fahrzeugen sowie 34 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Seitingen-Oberflacht und Tuttlingen brachten den Brand schließlich unter Kontrolle. Die Wehrmänner mussten dazu jedoch Teile des Daches und der Zwischendecke freilegen, um an den an Holzbalken vorhandenen Schwelbrand zu gelangen, der sich mittlerweile über sämtliche drei Etagen des Hauses ausgebreitet hatte. Durch den Brand entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Neben der Feuerwehr waren auch DRK Rettungskräfte mit vier Fahrzeugen und einem Notarzt zu dem Brandherd ausgerückt. Die Rettungskräfte brachten den Bewohner des Hauses wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik. Ein Hitzestau im Bereich der Zwischendecke, verursacht durch die in dem rund 200 Jahre alten Haus vorhandene und mit Holz zu befeuernde Etagenkaminschachtheizung dürfte Ursache für den Brand gewesen sein.

