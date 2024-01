Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L189, Lkr. Konstanz) Auto kommt auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr - Zwei Personen verletzt (10.01.2024)

Singen, L189 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 189 zwischen Fridingen und Singen ereignet hat. Eine 29-jährige Audifahrerin geriet mit ihrem Wagen ins Rutschen und prallte in der Folge in einen entgegenkommenden Dacia eines 41 Jahre alten Mannes. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrer Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Den Schaden an dem Audi schätzte die Polizei auf rund 17.000 Euro, den Schaden am Dacia auf rund 3.000 Euro.

