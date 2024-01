Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Falscher Telekom-Mitarbeiter beklaut Senior - Polizei rät zur Wachsamkeit (08.01.2024)

Radolfzell (ots)

Ein falscher Telekom-Mitarbeiter hat am Montagnachmittag einen Mann bestohlen. Gegen 17 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines 78-Jährigen in der Hohenhewenstraße. Der Fremde machte dem Senior weis, ein Mitarbeiter der Telekom zu sein und gelangte so in die Wohnräume. Nachdem der 78-Jährige kurz zuvor eine Broschüre des Telefonanbieters in seinem Briefkasten hatte, ließ er den Unbekannten kurz alleine um diese zu holen. Nachdem der unbekannte Mann ihn anschließend nicht von einem Vertragsabschluss überzeugen konnte und das Haus verließ, stelle der 78-Jährige das Fehlen mehrerer Dokumente und EC-Karten fest.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, schlank, schwarze Haare, sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug dunkle Kleidung und eine Mütze. Zeugen, denen die Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell