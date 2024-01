Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Bauhof und Feuerwehrmagazin der Stadt Geisingen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Geisingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 15 Uhr, bis Montagmorgen, 09 Uhr, sind unbekannte Täter in das gemeinsame Gebäude des Bauhofes und der Feuerwehr der Stadt Geisingen in der Straße "Am Amtenstieg" eingebrochen. Vermutlich unter Nutzung eines Fahrzeuges als Aufstiegshilfe gelangten die Täter an ein erhöhtes Fenster und hebelten dieses aus den Angeln. Über das gewaltsam geöffnete Fenster gelangten die Einbrecher in die Lagerräume der Feuerwehr, wo sie vergeblich versuchten, eine massive Zugangstür zu den Diensträumen des Bauhofes aufzuhebeln. Möglicherweise wurden die Eindringlinge bei Ihrem Handeln durch die mit dem Winterdienst beauftragten und am frühen Montagmorgen eintreffenden Bauhofmitarbeiter gestört und flüchteten ohne Beute gemacht zu haben aus dem Gebäude. Durch das gewaltsame Eindringen und dem versuchten Aufbrechen der Zwischentür verursachten die Täter rund 3000 Euro Sachschaden. Die Polizei Immendingen hat entsprechende Ermittlungen wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im genannten Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bauhofes beziehungsweise dem Feuerwehrmagazin gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen, Tel.: 07462 9464-0, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell