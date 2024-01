Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Abbiegeunfall fordert 6000 Euro Schaden

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Kreisstraße 5939 auf die Christian-Messner-Straße am nordwestlichen Stadtrand von Trossingen ereignet hat. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 57-jähriger mit einem VW Polo vom Industriegebiet Mittelhardt kommend auf der K 5939 in Richtung Trossingen und wollte an der Einmündung auf die Christian-Messner-Straße nach links in Richtung angrenzende Bundesstraße 523 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Tiguan, dessen 39-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Christian-Messner-Straße von der Stadtmitte kommend ebenfalls in Richtung B 523 fuhr. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

