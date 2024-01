POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Bootsverleih brennt ab - Polizei sucht Zeugen (09.01.2024)

Radolfzell (ots) - Ein falscher Telekom-Mitarbeiter hat am Montagnachmittag einen Mann bestohlen. Gegen 17 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines 78-Jährigen in der Hohenhewenstraße. Der Fremde machte dem Senior weis, ein Mitarbeiter der Telekom zu sein und gelangte so in die Wohnräume. Nachdem der ...

mehr