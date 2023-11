LPI-G: Vollsperrung in der Wiesestraße

Gera (ots) - Gera: Am 12.11.2023 kam es in der Meuselwitzer Straße in Gera zu einem Raubdelikt, in dessen Folge die drei Täter vorläufig festgenommen wurden. (LPI Gera berichtete) Im Rahmen der am gestrigen Tag (13.11.2023) erfolgten Haftvorführung wurde gegen alle drei festgenommenen Räuber Haftbefehl erlassen. Alle drei Täter wurden in eine ...

