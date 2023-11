Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl für Einbrecher - Ergänzungsmeldung zum Einbruch vom 12.11.2023

Gera (ots)

Gera: Weil er Sonntagvormittag in eine Lagerhalle in der Ruckdeschelstraße einbrach, rückten unverzüglich Polizeistreifen zum Tatort aus und nahmen den Einbrecher fest. (LPI Gera berichtete) Der Mann wurde am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, welcher schließlich Haftbefehl erließ. Somit wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überführt. (RK)

Pressemeldung vom 13.11.2023

LPI-G: Einbruch in Lagerhalle - Täter festgenommen Gera Gera: Aufgrund eines gemeldeten Einbruches in eine Lagerhalle in der Ruckdeschelstraße in Gera rückten Sonntagvormittag (12.11.2023), gegen 08:30 Uhr, mehrere Polizeistreifen zum Tatort aus. Tatsächlich konnte vor Ort ein 31-jähriger Mann gestellt werden, welcher sich unberechtigt Zu-gang zu den Räumlichkeiten verschafft hatte. Der 31-Jährige hatte offenbar das Ziel, diverse Kabel zu stehlen. Die Beamten nahmen dem Mann vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell