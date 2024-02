Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Richtig reagiert

Schmalkalden (ots)

Mittwochvormittag rief ein unbekannter Mann einen 68-Jährigen in Schmalkalden an. Der Unbekannte gab sich als Kriminalpolizist aus und fragte den Schmalkalder, ob er von den Vorfällen in seiner Nachbarschaft gehört habe. Dieser erkannte die Betrugsmasche sofort, gab an kein Interesse zu haben und legte auf. Anschließend kontaktierte er die echte Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Damit reagierte der 68-Jährige völlig richtig. Geben auch Sie in Telefongesprächen niemals private Informationen z.B. zu Wertgegenständen heraus. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell