Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Pflegedienst-Mitarbeiter bestehlen 95-Jährige

Iserlohn (ots)

Als angebliche "Pflegedienst"-Mitarbeiter haben sich am Mittwochnachmittag zwei Männer Zugang zu der Wohnung einer 95-jährigen Frau in der Bremsheide verschafft. Sie behaupteten, sie müssten einige "Tests" mit ihr machen, um ihre Pflegestufe zu überprüfen. Während der eine Mann ihre Sehfähigkeiten überprüfte, verließ sein Begleiter das Zimmer. Erst später fragte die Seniorin den Mann nach seinem Ausweis. Der erklärte, er habe seine Legimitation im Auto liegen. Die Besucher verließen die Wohnung und kamen nicht wieder. Einige Stunden später fiel der Frau auf, dass ihr Bargeld aus der Geldbörse entwendet wurde. Sie erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Die Seniorin schätzte das Alter der Männer auf etwa 40 und ihre Größe auf 1,70 Meter. Sie sind schlank, hatten helle Stimmen und sprachen fehlerfrei Deutsch. Sie trugen T-Shirts.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. An einer durch eine Kette gesicherten, leicht geöffneten Tür sollten sich Betroffene auf jeden Fall von Unbekannten (Dienst-)Ausweise zeigen lassen. Für solche Gelegenheiten ist es außerdem gut, eine Liste mit wichtigen Telefonnummern neben das Telefon zu legen. So ist es möglich, schnell bei dem angeblichen Auftraggeber anzurufen. Alternativ kann ein Nachbar angerufen und dazu gebeten werden. Sollte tatsächlich ein unbekannter Handwerker oder Pflegedienstmitarbeiter unangekündigt klingeln, so muss er eben so lange waren. Handelt es sich um Betrüger, so werden diese eher die Zeit nutzen, zu flüchten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell