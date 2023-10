Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Meinerzhagen (ots)

Eine 68-jährige Meinerzhagenerin ist möglicherweise am Donnerstagmorgen nach dem Einkaufen in einem Getränkemarkt an der Oststraße bestohlen worden. Sie gibt an, dass sie um 9.41 Uhr ihre Ware bezahlt hat, ihre Getränkekisten in den Pkw geladen und den Einkaufswagen zurückgebracht habe. Ihre Geldbörse steckte in einem Jutebeutel. Am Abend bemerkte sie, dass die Geldbörse nicht mehr in diesem Jutebeutel steckte. Sie rief noch in der Nacht die Polizei, um Anzeige zu erstatten. In dem Portemonnaie steckten Bargeld, diverse Ausweise und Führerscheine, Bank-, Versicherten- und Kundenkarten sowie weitere Papiere. (cris)

