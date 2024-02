Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker erbeuten Schranktresor: Zeugen nach Trickdiebstahl in Wolfsanger gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung in der Straße "Im Bodden" in Kassel. Ein unbekannter Mann hatte die Seniorin bei ihrer Heimkehr gegen 15 Uhr vor dem Haus angesprochen und vorgegeben, dass er einem Wasserschaden in der Nachbarschaft auf den Grund gehen müsse. Die Bewohnerin ignorierte den vermeintlichen Wasserwerker, woraufhin dieser ihr aber aufdringlich in die Wohnung folgte und das Wasser in der Küche laufen ließ. Dabei behielt die Seniorin den unbekannten Mann aufmerksam im Blick. Währenddessen schlich sich aber offenbar der Komplize durch die vom Täter nur angelehnte Tür in die Wohnung und stahl zunächst unbemerkt einen Schranktresor samt Schmuck, Bargeld und Dokumenten aus dem Schlafzimmer. Nachdem der Unbekannte gegangen war, stellte die hochbetagte Frau den Diebstahl fest. Der Trickdieb wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelblonde Haare, trug eine Warnweste und helle Turnschuhe, sprach akzentfrei Deutsch.

Von seinem Komplizen liegt bislang keine Beschreibung vor. Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell