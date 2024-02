Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Handtasche aus Rollator von Seniorin gestohlen: Hinweise auf dreiste Trickdiebinnen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Das Opfer eines dreisten Trickdiebstahls wurde am Dienstagnachmittag in der Wilhelmshöher Allee eine äußerst hochbetagte Frau aus Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war sie gegen 14 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Gehweg spazieren, als sie in Höhe der dortigen Rundfunkanstalt von zwei unbekannten jungen Frauen nach dem Weg zum Bahnhof Wilhelmshöhe gefragt wurde. Während die hilfsbereite Seniorin einer von beiden den Weg erklärte und dadurch abgelenkt war, stahl die Komplizin zunächst unbemerkt die im Korb des Rollators abgelegte Handtasche. Nach dem Spaziergang stellte die Kasselerin den Diebstahl fest. Die Handtasche wurde am gestrigen Mittwochmorgen von einem Anwohner auf einem Parkplatz gegenüber der Schulstraße gefunden und an das Opfer zurückgegeben. Offenbar hatten die ca. 20 Jahre alten Täterinnen nach dem Diebstahl das Bargeld entnommen und sich dann der Tasche entledigt. Eine nähere Beschreibung der dreisten Diebinnen war der Seniorin, die altersbedingt bereits stark eingeschränkt ist, nicht möglich.

Zeugen, die der Polizei Hinweise zu dem Trickdiebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

