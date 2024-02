Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Unfall zwischen Fußgängerin und Bus vor Bahnhof Wilhelmshöhe: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am Willy-Brandt-Platz in Kassel ist es am heutigen Freitagmorgen gegen 8:40 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Bus gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 65-jährige Frau auf dem Bahnhofsvorplatz eine Busspur überqueren und war vom Bahnhofsgebäude kommend in Richtung Wilhelmshöher Allee auf die Fahrbahn getreten. Dort wurde sie von dem von links kommenden, in die Haltestelle einfahrenden Linienbus erfasst, der von einem 55-jährigen Mann gesteuert wurde. Wie Zeugen den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderten, soll die Fußgängerin offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein. Die 65-jährige Frau aus Fritzlar wurde von dem Bus erfasst und dabei so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam und sie noch am Unfallort daran verstarb. Der Busfahrer erlitt einen Schock, weshalb Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. In die weiteren Ermittlungen ist ein Gutachter eingebunden, der mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt wurde.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

