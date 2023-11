Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Raub eines Portemonnaies

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstag (16. November 2023) gegen 15:00 Uhr betraten vier unbekannte Personen, zwei Männer und zwei Frauen, ein Geschäft an der Maasstraße in Walbeck und kauften einen Kunstblumenstrauß. Während des Bezahlvorganges schubste eine der Unbekannten die Geschäftsinhaberin und raubte ihr das Portemonnaie, welches sie in der Hand hielt. Anschließend flüchteten die vier Tatverdächtigen aus dem Geschäft mit dem Portemonnaie, in dem sich Bargeld befand. Die Geschädigte, die durch den Angriff leicht verletzt wurde, informierte die Polizei.

Die vier Täter, die als Gruppe agierten, waren etwa 50 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen untereinander türkisch. Die beiden Frauen waren beide korpulent und hatten dunkles, langes, lockiges Haar. Eine der Frauen trug ein Kopftuch und einen langen, grauen Mantel.

Die beiden Männer hatten graue, kurze Haare und einen grauen Dreitagebart. Einer von ihnen trug eine dunkle Lederjacke, der andere eine dunkle Windjacke.

Eine Anwohnerin teilte mit, dass sie die Frauen in einem silberfarbenen Pkw habe wegfahren sehen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell