Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch/ Zwei Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Geldern (ots)

Am Donnerstag (16. November 2023) gegen 19:15 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Bogenstraße ein. Die Täter hebelten dazu das Küchenfenster auf und durchsuchten das Erdgeschoss sowie das Obergeschoss. Nach nur etwa 10 Minuten flüchteten die Täter durch die Terrassentür über den unbeleuchteten Garten in nicht bekannte Richtung. Bei der Tatausführung wurden die Täter teilweise von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Die Kripo Geldern nimmt unter Telefon 02831 1250 Zeugenhinweise entgegen. (as)

