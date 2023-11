Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Unfallflucht/ Silberner Mercedes flüchtet nach Unfall vom Parkplatz

Kalkar (ots)

Am Dienstag (14. November 2023) gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Frau aus Kalkar verließ das Geschäft, als ein unbekannter Autofahrer auf den Parkplatz fuhr. Der Unbekannte schaute nicht auf die Straße und touchierte mit dem linken Außenspiegel und der Fahrertür die 45-Jährige. Erst dann bemerkte er den Unfall und verließ unerlaubt den Parkplatz in Richtung Xanten. Die Frau aus Kalkar erlitt leichte Verletzungen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Mercedes handeln. Eine unbekannte Zeugin sah den Unfall und sprach die 45-Jährige an. Die Polizei sucht die Zeugin sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Mercedes geben können. Sie sollen sich unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

