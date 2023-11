Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Garageneinbruch

Elektromobil mit dem Kennzeichen 884 KPV entwendet

Weeze (ots)

Am Dienstag (14. November 2023) zwischen 03:30 Uhr und 05:15 Uhr brachen unbekannte Täter das Tor einer Garage an der Kevelaerer Straße auf. Die Unbekannten entwendeten ein Elektromobil mit dem Kennzeichen 884 KPV, ein Fahrrad, vier Felgen sowie zwei Werkzeugmaschinen. Vermutlich flüchtete einer der Täter über die Kevelaerer Straße in Richtung Innenstadt mit einem Lastenfahrrad. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell