Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

14-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Dienstag (14. November 2023) gegen 17:30 befuhr eine 14-Jährige aus Kevelaer mit ihrem Pedelec den Radweg der Walbecker Straße von Kevelaer kommend in Richtung Geldern-Lüllingen. An der Kreuzung Walbecker Straße / Velder Dyck überquerte das Mädchen die Fahrbahn ordnungsgemäß, als aus Richtung Wetten ein Pkw in die Walbecker Straße nach rechts abbog und es zum Zusammenstoß kam. Die Front des Wagens touchierte den Fuß des Mädchens und das Hinterrad des Pedelecs. Daraufhin stürzte die 14-Jährige. Der Unfallverursacher entschuldigte sich und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Er war mit einem roten Fahrzeug unterwegs. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell