Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Unfallflucht/ Weißer Transporter touchiert 16-Jährige und flüchtet

Kalkar (ots)

Am Mittwoch (15. November 2023) gegen 12:10 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Höhe einer Autowerkstatt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-Jährige verletzt wurde. Die 16-Jährige war mit ihrem Pedelec auf dem Geh- Und Radweg linksseitig der Bahnhofsstraße in Richtung Gocher Straße unterwegs. In Höhe einer Betriebszufahrt neben der Autowerkstatt stand ein weißer Transporter. Als die Radfahrerin die Zufahrt passierte, fuhr der unbekannte Autofahrer an und touchierte die 16-Jährige an der linken Seite. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Beifahrer im Transporter stieg aus und erkundigte sich auf Englisch nach dem Wohlergehen. Die unter Schock stehende Radfahrerin bejaht, dass alles gut sei. Der Beifahrer stieg wieder ein und der Transporter fuhr in Richtung Xantener Straße weg. Eine unbekannte Passantin leistete erste Hilfe. Die Polizei Kleve fragt, wer kann Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben und wer war die Passantin, die erste Hilfe geleistet hat. Zeugen sollen bitte die Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040 anrufen. (as)

