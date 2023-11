Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Fahrzeugführerin flüchtet von Unfallstelle

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (16. November 2023) gegen 10:43 Uhr kam es auf dem großen Parkplatz am Neumarkt zu einem Verkehrsunfall, bei dem die unfallverursachende Fahrerin flüchtete. Die Unbekannte parkte ihren schwarzen Kombi rückwärts aus, als sie mit der rechten Front den geparkten Peugeot 3008 an der linken Seite beschädigte. Im flüchtigen Fahrzeug befanden sich zwei Personen. Die Fahrerin sei circa 60 Jahre alt gewesen und habe lange, blonde-graue Haare zu einem Zopf gebunden. Zur Beifahrerin kann lediglich gesagt werden, dass sie circa 35 Jahre alt gewesen sei. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kombi vermutlichen einen alten VW Passat gehandelt haben. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

