Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Verkehrsunfall/ 80-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (16. November 2023) gegen 17:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Albersallee mit der Sackstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein 28-jähriger Mann aus Kleve fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse von der Sackstraße nach links auf die Albersallee in Richtung Materborner Allee, als er die 80-jährige Frau aus Kleve erfasste, die gerade dabei war die Albersallee in Richtung Im Hag zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die 80-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell