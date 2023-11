Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch/ Einbrecher entwenden Halskette mit Anhänger

Geldern (ots)

Zwischen Sonntag und Donnerstag (16. November 2023) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Elisabethstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Mit einer Halskette samt Anhänger flüchtigen sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell