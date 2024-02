Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.02.2024, 11:23 Uhr: Festnahme nach PKW-Aufbruch

Hameln (ots)

Am Donnerstag (01.02.2024) kam es am Friedhof Wehl in Hameln zum Aufbruch eines Fahrzeuges. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte der Polizei einen Verdächtigten im Bereich Hessisch Oldendorf vorläufig festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Hannover beantragte am Folgetag Haftbefehl gegen den Mann. Der Verdächtigte wurde einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ noch am Freitag (02.02.2024) Untersuchungshaft gegen den 56-Jährigen.

