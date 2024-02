Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Entzündung eines Fahrkartenautomaten in Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf (ots)

In der Nacht auf Freitag (02.02.24) kam es gegen 02:16 Uhr zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahles. Nach jetzigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in der Straße Münchhausenring in 31840 Hessisch Oldendorf zu entzünden, um an das innenliegende Bargeld zu gelangen. Durch einen lauten Knall und einem Feuerschein wurde ein 44 Jahre alter Zeuge aus Hessisch Oldendorf auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden geben, sich telefonisch bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Rufnummer 05152 698720 zu melden.

