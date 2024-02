Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf der Polizei Holzminden zum Tötungsdelikt zum Nachteil eines 48-jährigen Mannes aus Lauenförde

Lauenförde (ots)

Am Montag (29.01.2024) kam es in der Bahnhofstraße in Lauenförde zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 48-jährigen Mannes. Der Beschuldigte entfernte sich nach der Tatbegehung, gegen 19:00 Uhr, mit einem schwarzen Daimler Mercedes-Benz, S-Klasse Limousine und Holzmindener-Kennzeichen von der Tatörtlichkeit. Es bestehen Hinweise darauf, dass der Beschuldigte seine Fahrt über die B 83 aus Beverungen kommend in Richtung Höxter fortsetzte. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Tathergang und dem Fluchtweg des Beschuldigten tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580 zu melden.

