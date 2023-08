POL-GT: Einbruch am Heiligenhäuschenweg

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Eine Gruppe von bislang unbekannten Personen schlug am Samstagmorgen (26.08., 02.00 Uhr) auf zwei Männer an der Münsterstraße in Höhe der Anton-Heinrich-Delius Straße ein. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei verletzte Männer, 24 und 26 Jahre alt. Beide gaben an, von ...

mehr