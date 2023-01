POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn mit tödlich verletzter Autofahrerin

Polch (ots) - Am Sonntag, den 15.01.2023, kam es zwischen 12:00 - 17:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter zu Sachbeschädigungen an der St. Stephanus Kirche in Polch. Unter anderem wurde ein großes Bleiglasfenster im rückwärtigen Bereich durch mehrere Steinwürfe beschädigt. Hierdurch entstand ein hoher Sachschaden für die katholische Kirchengemeinde. Laut Zeugenaussagen kam es in letzter Zeit bereits häufiger zu ...

