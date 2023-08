POL-GT: Mann wird geschlagen und getreten in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am Sonntagmorgen (27.08., 04.35 Uhr) wurde die Polizei zu einer Schlägerei gerufen, welche sich am Rande des Schützenfestes an der Varenseller Straße abspielte. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen, stellte sich in der Nacht dar, dass eine ca. zehnköpfige Personengruppe mit einem 25-jährigen Mann in Streit geraten war. Im weiteren Verlauf soll es zu einer wechselseitigen ...

mehr