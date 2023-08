Polizei Gütersloh

POL-GT: Einsätze in Schloß Holte-Stukenbrock am Wochenende - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Sonntagmorgen (27.08., 03.35 Uhr) wurden Rettungsdienst und Polizei über einen verletzten Mann am Lönsweg in Höhe des Herderwegs informiert.

Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen schwer verletzten 32-jährigen Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock. Es stellte sich heraus, dass dieser an der Tatörtlichkeit durch eine sechs- bis zehnköpfige Gruppe junger Männer geschlagen worden ist. Anschließend sollen sie in Richtung Autobahnbrücke geflüchtet sein.

Der 32-jährige Mann wurde in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Männer sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Die Zeugen beschrieben sie mit südländischem Erscheinungsbild.

Zu einer weiteren Körperverletzung kam es am Samstagmorgen (26.08., 03.35 Uhr) an der Ecke Holter Straße/ Am Hallenbad. Dort wurden eine sich gegenseitig schlagende Gruppe junger Männer am Zugang zu dem Festival "Holter Meeting" gemeldet. Vier Personen, 21, 37, 26 und 26 Jahre alt, wiesen leichte Verletzungen auf. Die Stimmung untereinander war sehr aufgeheizt. Die Polizei konnte schlichtend auf die Personen einwirken. Zwei erhielten einen Platzverweis. Ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung und Verlauf der Auseinandersetzung wurde eingeleitet.

Am Samstagmorgen (26.08., 02.00 Uhr) brannte ein Fahrrad an der Rathausstraße. Zeugen konnten den Brand eigenständig löschen. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich in der Nacht nicht.

Hinweise und Angaben zu den Vorfällen nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

