Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Männer verletzt - Zeugen nach Übergriff an der Münsterstraße in Versmold gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Eine Gruppe von bislang unbekannten Personen schlug am Samstagmorgen (26.08., 02.00 Uhr) auf zwei Männer an der Münsterstraße in Höhe der Anton-Heinrich-Delius Straße ein. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei verletzte Männer, 24 und 26 Jahre alt.

Beide gaben an, von unbekannten Männern und einer Frau zunächst verbal angegangen worden zu sein. Im weiteren Verlauf schlug einer der Unbekannten mit einer abgebrochenen Flasche auf die Versmolder ein. Beide wurden dadurch leicht, aber nicht unerheblich verletzt.

Bereits gegen Mitternacht (25.08., 23.50 Uhr) kam es im Umfeld zu einer weiteren Auseinandersetzung unweit des sogenannten Breakdancers auf dem Stadtfest. Ein 21-jähriger Mann gab an, dass er durch eine bislang unbekannte Tätergruppe geschlagen worden ist. Zeugen sprachen von einer zehnköpfigen Gruppe. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

