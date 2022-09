POL-MFR: (1144) Kriminalpolizei ermittelt nach Scheunenbrand - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Mittwochmorgen (14.09.2022) trafen VAG-Mitarbeiter einen Mann an, der ohne Fahrschein mit der Straßenbahn unterwegs war. Bei dem Versuch, sich seiner Überprüfung gewaltsam zu entziehen, verletzte der 22-Jährige mehrere Kontrolleure. Gegen 06:30 Uhr war der 22-Jährige mit der Straßenban in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Da er keinen ...

mehr