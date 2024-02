Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Explosion einer Tasche in Wilhelmshöher Allee: "AG Tasche" sucht Radfahrer als Zeugen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch die am 30. Januar 2024, um 11:14 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5702996 veröffentlichte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen.)

Kassel-Vorderer Westen: Unmittelbar nach der Explosion einer Tasche in einem Hauseingang in der Wilhelmshöhe Allee in Kassel, die sich am 29.01.2024 ereignete, ist beim Polizeipräsidium Nordhessen zur Aufklärung des Falls die Arbeitsgruppe (AG) Tasche eingerichtet worden. Seitdem haben die Ermittler eine Vielzahl von Zeugen vernommen und umfangreich Beweismittel gesichtet, ohne dass sich dabei jedoch ein konkreter Tatverdacht ergeben hätte. Weiterhin sind die Kriminalbeamten auf der Suche nach einem Radfahrer, der die brennende Tasche offenbar als Erster entdeckte und einen Passanten darauf aufmerksam machte. Dieser Mann ist vermutlich ein wichtiger Zeuge, konnte aber bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittler wenden sich daher nun an die Öffentlichkeit und bitten den unbekannten Radfahrer oder Zeugen, die Hinweise auf diesen Mann geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannter Radfahrer fuhr stadtauswärts

Durch die umfangreichen Ermittlungen kann inzwischen gesagt werden, dass sich die Tat an dem Montagnachmittag genau um 17:15 Uhr ereignete. Der bislang unbekannte Radfahrer war um diese Zeit in der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts unterwegs und als Erster auf die in dem Hauseingang brennende Tasche, die später explodieren sollte und auch Nägel beinhaltete, aufmerksam geworden. Er hatte anschließend einen Passanten angesprochen und auf den Brand hingewiesen, war dann aber weitergefahren. Die Beschreibung des Radfahrers von verschiedenen Zeugen variiert, weshalb derzeit auch nur gesagt werden kann, dass es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren gehandelt hat, der dunkel gekleidet und mit einem schwarzen Fahrrad ohne Schutzbleche unterwegs war. Er soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Tatmotiv weiterhin unklar

Bei der Explosion der Tasche war eine 30-jährige Passantin leicht im Gesicht verletzt worden. Trotz der umfangreichen Ermittlungen ist das Tatmotiv weiterhin unklar. Die Ermittlungen der AG Tasche wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperverletzung gehen daher nach wie vor in alle Richtungen. Da sich in dem betroffenen Gebäude eine Frauencomputerschule befindet, die unter anderem auch Kurse für Migrantinnen anbietet, kann von Beginn an eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden. Die Arbeitsgruppe wurde aus diesem Grund bei der Kriminalinspektion Staatsschutz eingerichtet.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell