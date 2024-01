Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugen und Unfallgegner gesucht

Eberbach (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr überquerte eine 64-jährige Fußgängerin nahe einer Tankstelle in der Wilhelm-Bloß-Straße den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung der unteren Talstraße. Hierbei wurde die Frau von einem derzeit unbekannten PKW-Fahrer angefahren und stürzte zu Boden. Nach dem Unfall stieg der Autofahrer aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Frau. Aufgrund eines Schocks lief die Dame jedoch einfach weiter und tauschte keine Personalien mit ihrem Unfallgegner aus. Als die Frau zu Hause ankam, bemerkte sie Schmerzen und suchte einen Arzt auf. Am heutigen Mittwoch verständigte sie die Polizei, welche den Unfall nachträglich aufnahm. Von dem Fahrer ist derzeit bekannt, dass es sich um einen älteren Mann gehandelt haben dürfte. Eine Beschreibung des Fahrzeuges liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/92100 entgegen.

