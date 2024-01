Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zigarettenautomat aufgesprengt - weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:15 Uhr sprengte eine bisher unbekannte Täterschaft einen Zigarettenautomaten in der Carl-Zuckmayer-Straße auf und verursachten einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Ein Zeuge wurde auf den Knall aufmerksam und suchte daraufhin die Tatörtlichkeit auf. Dort konnte er vier junge Männer, die sich von dem Automaten wegbewegten, feststellen. Der Zeuge wählte daraufhin den Notruf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde mit einem unbekannten Gegenstand ein elektronisches Bauteil gewaltsam entfernt und womöglich hierin ein unbekanntes Sprengmittel platziert. Vor Ort wurden Spuren gesichert, welche nun unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik ausgewertet werden. Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, ist ebenfalls Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Tel.: 0621/3301-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell