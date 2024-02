Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grundlos Passanten mit Regenschirm und Glasflasche angegriffen: Aggressiver Festgenommener beißt Polizisten in den Arm

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Für einen Polizeieinsatz in der Kasseler Nordstadt sorgte am gestrigen Dienstagmittag ein aggressiver 46-jähriger Mann, der grundlos Passanten mit einem Regenschirm und einer Glasflasche angriff. Gegen seine anschließende Festnahme setzte sich der renitente Tatverdächtige zur Wehr und biss einen Polizisten in den Unterarm, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Den augenscheinlich erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden 46-Jährigen aus Kassel, der bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt ist, brachten die Beamten zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Der Notruf eines couragierten Zeugen war gegen 12:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Wie der Anrufer schilderte, war er in der Holländischen Straße auf einen am Boden liegenden Senior und einen über ihm stehenden Mann mit einem verbogenen Regenschirm in der Hand aufmerksam geworden. Obwohl der Zeuge zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass der Mann den 81-jährigen Passanten grundlos und völlig unvermittelt mit dem Schirm geschlagen hatte, entschied er sich einzugreifen und ging beherzt dazwischen. Der Angreifer ließ daraufhin von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht, während der Zeuge ein Foto von dem Täter machte und sofort die Polizei alarmierte. Bei der Fahndung klickten für den Tatverdächtigen nur wenige Minuten später in unmittelbarer Nähe die Handschellen. Wie sich nach der Festnahme herausstellte, hatte er auf seiner Flucht noch einen weiteren Passanten, einen 26-Jährigen aus Gudensberg, völlig unvermittelt angegriffen, indem er mit einer Glasflasche nach ihm schlug und ihn trat. Glücklicherweise waren der 81-Jährige aus Kassel und der Gudensberger nicht schwerer verletzt worden. Eine bei dem 46-Jährigen entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung und Drogenbeeinflussung geben. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell