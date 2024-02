Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angebliches Interesse an Flohmarktartikeln: Zeugen von Trickdiebstahl in Straße "Am Auekamp" gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Zeugen eines Trickdiebstahls im Haus von Senioren, der sich am Dienstagvormittag in der Kasseler Südstadt ereignete, suchen aktuell die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Ein unbekannter Täter hatte einen der Bewohner des Hauses in der Straße "Am Auekamp" gegen 10:45 Uhr im Vorgarten angesprochen und vorgegaukelt, er habe Interesse an Flohmarktartikeln, die er ankaufen wolle. Anschließend folgte er ins Haus und sah sich dort um. Im weiteren Verlauf lenkte er die Bewohner mit verschiedenen Verkaufsgesprächen ab und entwendete ihnen geschickt Wechselgeld im dreistelligen Bereich. In einem unbeobachteten Moment erbeutete der Trickdieb zudem Schmuck. Unter einem Vorwand verließ er das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, sportliche Statur, mitteleuropäisches Aussehen, kurze schwarze Haare, sprach fließend Hochdeutsch; bekleidet mit hellblauer Jacke mit rotem Emblem, hellblaues Hemd, Jeanshose.

Wer den Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise auf den Trickdieb geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

