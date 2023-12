Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt/A5/B3 - Trunkenheitsfahrt

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:35 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger Fahrer eines Sattelgespannes die A5 von Karlsruhe kommend in Richtung Rastatt und fiel dabei einem ihm hinterherfahrenden Zeugen auf. Dieser verständigte aufgrund des auffälligen Fahrverhaltens des Lkw-Lenkers die Polizei und fuhr dem Lkw die Autobahnabfahrt Rastatt-Nord hinterher. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt konnte den 35-Jährigen auf einem Parkplatz in der Draisstraße in Muggensturm in seinem Fahrzeug antreffen. Auf dem Weg soll der Sattelzug auf der B 3 in den Grünstreifen gekommen und anschließend weitergefahren sein. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle fiel den Beamten eine motorische Einschränkung des Fahrers auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 35-Jährige mit einem Alkoholwert von über 2,4 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Es kam zu einer Beschlagnahme des Führerscheins, die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise an die Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Nummer 07222 761-0 geben können. /ja

Polizeipräsidium Offenburg