Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Kollision mit Straßenabsperrung, Zeugen gesucht

Gutach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Gutach, im Bereich des Bahnüberganges. Ein bislang Unbekannter fuhr mit seinem Pkw in Richtung Hornberg, als er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge mit einem Andreaskreuz und einem Absperrgeländer kollidiert sein soll. Die Stangen der Absperrung verteilten sich in einem Umkreis von 20 Metern. Der Unbekannte entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Kurz darauf befuhr ein Linienbus die Hauptstraße und wurde beim Überrollen einer der umliegenden Stangen beschädigt. Aufgrund von an der Unfallörtlichkeit aufgefundenen Fahrzeugteilen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Unfallwagen um ein Fahrzeug der Marke Skoda handelt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers in Haslach unter der Nummer 07832 97592-0 entgegengenommen. /ja

