POL-PDLD: Annweiler - Motorradsicherheit im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Vor dem Hintergrund des tragischen Unfalltodes eines 17-jährigen Motorradfahrers am 08.08.23 setzt nun die Polizeiwache Annweiler in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität Speyer ein sichtbares Zeichen gegen die Zweirad-Raserei auf der bekannten Strecke, B 48, im Wellbachtal. Die als sogenannte "Applauskurve" bekannte Parkmöglichkeit "Ostpreußenbrunnen" ist so gesperrt worden, dass insbesondere die Auffahrt für Zweiradfahrer vereitelt ist. Diese Örtlichkeit diente leider auch einem kleinen, aber rücksichtlosen Teil der Motorradfans dazu, ihr Fahrpotential auszureizen und sich dabei von diesem Parkplatz aus bewundern und teilweise auch filmen zu lassen. Durch die Sperrung erhofft man sich nun diesen Auswüchsen präventiv entgegen wirken zu können. Der Parkplatz war bereits in der Vergangenheit aus gleichen Gründen schon einmal gesperrt worden. Leider ereigneten sich im laufenden Jahr 2023 schon zwei Verkehrsunfälle, bei welchen zwei Motorradfahrer tödlich verunglückten. Im Allgemeinen spielen die gefahrenen, zum Teil hohen Geschwindigkeiten einiger Motorradfahrer, eine unfallentscheidende Rolle. Die Polizeiwache Annweiler kündigt an, die bereits schon hoch angesetzte Kontrolldichte in Bezug auf Motorräder in diesem Bereich noch weiter zu intensivieren.

Der Tod fährt mit... Ein Appell an alle motorisierten Zweiradfahrer

Von PHK Paritschke, Polizeiwache Annweiler

So oder ähnlich passiert`s auf den Straßen. Ein sonniger Tag, ein Tag zum Fahren und FUN. Die Straße hat optimalen Gripp. Kombi an und Helm auf, dann auf die Straße, die Kurven warten schon. "Bis später, heute noch grillen. Alles klar, bis später." Aufs Bike und los. Die Kurven rauf und runtergefahren. Ich muss noch meine Fertigkeiten in der Kurve verbessern. Dann die letzte Runde und nach Hause. Doch plötzlich rutscht die Maschine...verdammt sie lässt sich nicht halten, ich muss weg. Das Bike schlittert quer über die Straße und ich rutsche über die Fahrbahn. Hoffentlich geht alles gut. Ich höre noch ein quietschen von Reifen, dann einen Schlag gegen meinen Helm. Mein Körper fliegt, als gehörten Arme und Beine nicht zu mir. Ich liege auf dem Boden und es ist Stille, kein Geräusch mehr zu hören. Ich sehe einen Motorradfahrer auf dem Boden liegen und wie Personen ihm zur Hilfe eilen. Nach unendlichen Minuten höre ich den Rettungswagen, die Rotoren vom Hubschrauber, endlich kommt Hilfe. Ich sehe, wie der Arzt den Kopf senkt und den Kopf schüttelt. He, ich wollte doch nur..., aber ich habe doch.... Der leblose Körper auf der Straße gehörte mir. War es wirklich schon an der Zeit?! In der Nacht klingelt es an der Haustür, bedächtige Schritte nähern sich der Tür. Vor der Tür stehen Polizisten. Oh mein Gott, bitte nichts sagen...ich möchte es nicht hören, was ich vermute. "Heute kam es zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang." Wieder Stille, dann ein Schrei, innerlicher Schmerz, Trauer und Verzweiflung. Ein Mitglied aus meiner Familie ging heute Vormittag und nun kommt er/sie nicht wieder. Hey, Freund der Kurven und der Freiheit des Motorradfahrens, Ihr habt nur ein Leben! Ihr tragt Verantwortung, jemand vermisst und wartet auf Euch. Übt auf dem Trainingsplatz und nicht auf der Straße. Ihr habt die Straße nicht für Euch allein.

Allzeit Gute Fahrt!

