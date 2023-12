POL-OG: Bühlertal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zell am Harmersbach (ots) - Zell am Harmersbach - Brand in Fachwerkhaus Gegen 02:30 Uhr meldeten Anwohner der Rettungsleitstelle in Offenburg einen Brand in einem Fachwerkhaus in der Kernstadt von Zell a. H. Aufgrund der engen Bebauung mussten angrenzende Gebäude durch Feuerwehr und Polizei geräumt werden. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehren Zell a. H., Biberach und Steinach gestalteten sich aufgrund der baulichen ...

