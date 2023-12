Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Auto landet auf dem Dach im Bach

Oberkirch (ots)

Glück im Unglück hatten am Samstagnachmittag die Insassen eines Seat auf dem Heimweg vom Christbaumkauf. Der 68-jährige Fahrer des Autos fuhr auf der K5301 von Oberkirch in Richtung Ödsbach. Aus unbekannter Ursache kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Ödsbach, wo sich das Fahrzeug nach vorne überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer und seine 64-jährige Mitfahrerin wurden eingeklemmt, hatten aber insoweit Glück, dass kein Wasser ins Auto lief. Sie mussten von der Feuerwehr freigeschnitten werden und wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. /CBR

