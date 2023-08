Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ortungs-App führt zum Handydieb - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Mülheim - Bochum (ots)

Am Samstagvormittag (19. August) soll ein Mann seinem Begleiter in Dortmund das Mobiltelefon entwendet haben. Bundespolizisten fahndeten gemeinsam mit der Polizei Mülheim nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 11:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, dass ihm ein Mann das Smartphone entwendet habe. Die beiden syrischen Staatsangehörigen sollen den vorherigen Abend zunächst in einer Diskothek zusammen verbracht haben. Später sollen sie einen Kiosk am Hauptbahnhof aufgesucht haben. Den Verlust seines Mobiltelefons habe der Bochumer erst bemerkt, nachdem sich die Männer voneinander verabschiedet hatten.

Die Bundespolizisten orteten das Handy in der Mülheimer Altstadt. Daraufhin kontaktierten sie die Einsatzkräfte der Polizei Mülheim an der Ruhr. Diese begaben sich zu dem Standort. In der Zwischenzeit veränderte sich dieser, woraufhin die Beamten eine weitere Standortbeschreibung übermittelten. In einem Wohngebiet stagnierte die Ortung des Smartphones schließlich. Zwischenzeitlich recherchierten die Polizisten, dass es sich um einen 32-Jährigen handelt. Eine Auswertung der Videoüberwachungsanlage des Dortmunder Hauptbahnhofs bestätigte die Aussage des 23-Jährigen.

Die Einsatzkräfte der Polizei Mülheim trafen den 32-Jährigen in seiner Wohnung an. In seiner Hand hielt er das besagte Mobiltelefon. Dieses stellten die Beamten zugunsten des Eigentümers sicher. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

